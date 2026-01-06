Форма поиска по сайту

06 января, 13:30

В мире

Новости мира: власти Парижа ввели план "Большой холод" из-за морозов и снегопада

Новости мира: в США вновь заговорили о возможной аннексии Гренландии

Адвокат Николаса Мадуро заявил о вопросах законности его похищения

На Москву надвигаются аномальные морозы до минус 25 градусов

Новости мира: телескоп "Хаббл" обнаружил новый объект в космосе

Новости мира: более 300 иностранных туристов заблокированы на йеменском острове Сокотра

В Каракасе неизвестные дроны вызвали панику и стрельбу

Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы

В Сети появились кадры у здания суда на Манхэттене, куда доставили Мадуро

Вертолет доставил Мадуро к зданию суда в Нью-Йорке

В Париже введен в действие план "Большой холод" из-за аномальных морозов и снегопада. В городе открывают дополнительные места в приютах для бездомных. Температура держится ниже нуля и Париж покрылся сугробами.

В Китае тигры Харбинского сафари-парка настолько отъелись, что отказываются от мяса. Посетители сняли на видео вялых и малоподвижных хищников, которые не проявляют интереса к угощениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпогодаживотныевидеоМария Рыбакова

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

