20 декабря, 18:15

Происшествия

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Пожар произошел в жилом доме на востоке Москвы

В подмосковном пансионате отравились больше 40 человек

Из горящей квартиры на Первомайской улице спасли человека

Пожар вспыхнул в Москве в районе Первомайской улицы

Новости регионов: в Туве замерзшая река вышла из берегов и затопила улицы города

На Западе Москвы произошла дорожная авария

Возгорание произошло рядом с Симоновским монастырем в Москве

Певец Алексей Глызин успокоил скандалившую пассажирку в самолете

На въезде в подмосковное Пушкино произошла дорожная авария

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за массового переноса рейсов авиакомпании Red Wings. Некоторые пассажиры не могут улететь уже три дня и вынуждены самостоятельно оплачивать проживание в ожидании рейса.

По словам врачей, циркулирующий "гонконгский грипп" – это сезонный штамм, который входит в состав современных вакцин. Для привитых людей он не представляет особой опасности.

Депутаты Госдумы предложили ввести федеральную ежемесячную компенсацию для семей, чьим детям не хватает места в детском саду. Эта мера, уже действующая в ряде регионов, поможет поддержать родителей по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

