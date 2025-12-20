Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за массового переноса рейсов авиакомпании Red Wings. Некоторые пассажиры не могут улететь уже три дня и вынуждены самостоятельно оплачивать проживание в ожидании рейса.

По словам врачей, циркулирующий "гонконгский грипп" – это сезонный штамм, который входит в состав современных вакцин. Для привитых людей он не представляет особой опасности.

Депутаты Госдумы предложили ввести федеральную ежемесячную компенсацию для семей, чьим детям не хватает места в детском саду. Эта мера, уже действующая в ряде регионов, поможет поддержать родителей по всей стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.