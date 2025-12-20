На въезде в подмосковное Пушкино произошла дорожная авария

На въезде в город Пушкино Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись грузовые автомобили.

В результате одна из машин, "Газель", оказалась в середине дороги, ее фургон завалился на бок, а весь перевозимый груз высыпался на проезжую часть. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда места аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.