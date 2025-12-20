20 декабря, 13:15Происшествия
На въезде в подмосковное Пушкино произошла дорожная авария
На въезде в город Пушкино Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись грузовые автомобили.
В результате одна из машин, "Газель", оказалась в середине дороги, ее фургон завалился на бок, а весь перевозимый груз высыпался на проезжую часть. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда места аварии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.