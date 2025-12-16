Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 06:58

Происшествия

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в ангаре на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в ангаре со строительными материалами на улице Кирпичные Выемки в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.

По данным департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, возгорание произошло вечером 15 декабря. На место сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Огонь распространился по всей площади ангара. Спустя некоторое время возгорание удалось полностью ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре.

Ранее пожар возник в жилом доме на улице Полярной в Москве. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ходе тушения специалисты выяснили, что пожар возник из-за возгорания электрокабеля, расположенного в кабель-канале в подъезде дома.

Еще одно возгорание произошло до этого на юго-востоке Москвы в квартире дома в Солдатском переулке. В результате погиб мужчина 1953 года рождения, а также пострадала женщина 1928 года рождения. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Крупный пожар на юге Москвы локализован

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика