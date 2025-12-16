Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в ангаре на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в ангаре со строительными материалами на улице Кирпичные Выемки в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ведомства.

По данным департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, возгорание произошло вечером 15 декабря. На место сразу же прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Огонь распространился по всей площади ангара. Спустя некоторое время возгорание удалось полностью ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре.

Ранее пожар возник в жилом доме на улице Полярной в Москве. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В ходе тушения специалисты выяснили, что пожар возник из-за возгорания электрокабеля, расположенного в кабель-канале в подъезде дома.

Еще одно возгорание произошло до этого на юго-востоке Москвы в квартире дома в Солдатском переулке. В результате погиб мужчина 1953 года рождения, а также пострадала женщина 1928 года рождения. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.