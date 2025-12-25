Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 08:09

Транспорт
Главная / Новости /

МВД: водителям нужно заменить права, если их срок действия истекает в новогодние праздники

В МВД рассказали, каким водителям нужно срочно заменить права

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Российским автомобилистам необходимо заранее заменить водительские удостоверения, если срок их действия истекает в дни новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве уточнили, что действие документов, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на 3 года. В случае истечения срока действия водительских прав в нерабочий день их владельцу стоит заблаговременно позаботиться об их замене, указали в пресс-службе.

Действие документа, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на 3 года с даты его фактического истечения и не может быть повторно продлен, пояснили правоохранители. Процедура выдачи нового водительского удостоверения взамен старого не изменилась и проводится без сдачи экзаменов.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что управление автомобилем с просроченным документом приравнивается к отсутствию права на вождение. За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для замены удостоверения достаточно получить медицинскую справку по форме 003-В/у, оплатить госпошлину в 4 тысячи рублей и подать заявление.

Автопродление прав отменят в России с 1 января 2026 года

Читайте также


транспортавто

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика