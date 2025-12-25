МВД: водителям нужно заменить права, если их срок действия истекает в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Российским автомобилистам необходимо заранее заменить водительские удостоверения, если срок их действия истекает в дни новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В ведомстве уточнили, что действие документов, сроки которых истекают или истекли в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года включительно, продлены на 3 года. В случае истечения срока действия водительских прав в нерабочий день их владельцу стоит заблаговременно позаботиться об их замене, указали в пресс-службе.

Действие документа, срок которого истекает или истек в указанный период, продлевается на 3 года с даты его фактического истечения и не может быть повторно продлен, пояснили правоохранители. Процедура выдачи нового водительского удостоверения взамен старого не изменилась и проводится без сдачи экзаменов.

Ранее юрист Игорь Поздняков заявил, что управление автомобилем с просроченным документом приравнивается к отсутствию права на вождение. За это предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Для замены удостоверения достаточно получить медицинскую справку по форме 003-В/у, оплатить госпошлину в 4 тысячи рублей и подать заявление.