Крупный пожар произошел на складе в Новосибирске

Фото: 54.mchs.gov.ru

Пожар площадью 2,2 тысячи квадратных метров возник в складских помещениях в Новосибирске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Возгорание произошло в Ленинском районе города, на улице 2-й Станционной. Уточняется, что склад принадлежит транспортной компании. К тушению огня привлечены 49 человек и 14 единиц техники МЧС.

Ранее кровля аквапарка загорелась в Суздале на площади 150 квадратных метров. ЧП произошло по адресу улица Коровники, дом 45. Из здания было эвакуировано 210 человек.

Позже выяснилось, что причиной пожара в аквапарке стало короткое замыкание. Региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.