25 декабря, 08:31

Политика

Трамп появился на публике с синяками на руках

Фото: Getty Images/Tasos Katopodis

Президент США Дональд Трамп появился на публике с синяками на запястьях, сообщает РИА Новости.

В канун католического Рождества американский лидер отвечал на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.

Трамп встречает праздник в своем имении во Флориде. Вместе с женой Меланией он сидел в большой комнате с рождественской елкой, под которой лежали подарки.

На правой руке главы Белого дома было заметно большое красное пятно, которое попытались замазать тональным кремом. Иногда на этой руке у американского лидера наклеен пластырь, однако в данный момент под слоем косметики его было не разглядеть, уточнило агентство. Вместе с тем на левой руке виднелся синий и местами темно-красный след.

После общения с детьми Трамп поздравил бойцов на различных военных базах. Вечер он завершил приемом в своем имении. На фотографиях с ужина президент показывает журналистам большой палец или машет рукой. Рядом сидит его супруга, вокруг также стоят столы, за которыми сидят другие гости.

В прошлый раз президент Соединенных Штатов появился на публике с тональным кремом на правой руке 13 ноября. В этот день проходила церемония подписания указа по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.

При этом несколькими часами ранее до этого мероприятия косметики на руке американского лидера не было, а СМИ распространили фотографию, на которой был виден небольшой синяк.

