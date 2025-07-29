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29 июля, 10:27

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Independent: руки Трампа были покрыты консилером во время поездки в Шотландию

Макияж рук был замечен у Трампа во время его визита в Шотландию – СМИ

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Журналисты заметили консилер на правой руке президента США Дональда Трампа на фотографии, которая была сделана во время его переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Авторы статьи напомнили, что у американского лидера ранее была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Однако в Белом доме заверяют, что Трамп чувствует себя хорошо. При этом издание отмечает, что опасения, связанные со здоровьем президента США, лишь усилились из-за его возраста.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказывала, что у Трампа появился синяк на руке из-за ежедневных рукопожатий. Она уточнила, что американский лидер "постоянно работает и пожимает руки целый день каждый день".

В Белом доме связали появление гематом на руках Трампа не только с рукопожатиями, но и с побочными эффектами от аспирина. Лекарство президент США употребляет в рамках "стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

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