Independent: руки Трампа были покрыты консилером во время поездки в Шотландию

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Журналисты заметили консилер на правой руке президента США Дональда Трампа на фотографии, которая была сделана во время его переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Авторы статьи напомнили, что у американского лидера ранее была диагностирована хроническая венозная недостаточность. Однако в Белом доме заверяют, что Трамп чувствует себя хорошо. При этом издание отмечает, что опасения, связанные со здоровьем президента США, лишь усилились из-за его возраста.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт рассказывала, что у Трампа появился синяк на руке из-за ежедневных рукопожатий. Она уточнила, что американский лидер "постоянно работает и пожимает руки целый день каждый день".

В Белом доме связали появление гематом на руках Трампа не только с рукопожатиями, но и с побочными эффектами от аспирина. Лекарство президент США употребляет в рамках "стандартной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

