Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь появился на публичном мероприятии со слоем тонального крема на правой руке. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как отмечают журналисты, крем был замечен на руке американского лидера в четверг, 13 ноября, во время церемонии подписания указа по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.

При этом всего несколькими часами ранее, во время подписания госбюджета, косметики на руке президента не было. Однако на распространенных американскими СМИ фотографиях виден небольшой синяк.

Синяк на руке Трампа активно обсуждался в соцсетях в феврале 2025 года. Тогда в Белом доме заявили, что он возник из-за ежедневных рукопожатий. Якобы американский президент постоянно работает и пожимает руки каждый день.