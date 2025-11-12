В Белом доме назвали BBC пропагандистской машиной в связи с искажением слов Трампа

Фото: whitehouse.gov

В Белом доме считают британскую вещательную корпорацию BBC "левацкой пропагандистской машиной". Об этом сообщила официальный представитель президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт во время брифинга.

Поводом для таких заявлений стало обвинение в искажении слов Трампа. Ливитт подчеркнула, что американский лидер четко обозначил свою позицию.

"Он считает чрезвычайно досадным для народа Соединенного Королевства, что эта левацкая пропагандистская машина субсидируется британскими налогоплательщиками", – отметила представитель.

Ливитт подтвердила информацию, что адвокаты Трампа подали в суд на телерадиокорпорацию.

При этом в Белом доме заверили, что данный скандал не повлиял на отношения между президентом США и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Левитт заявила, что BBC исказила смысл речи Трампа, которую он произнес перед штурмом Капитолия в январе 2021 года. По ее словам, журналисты намеренно ввели зрителей в заблуждение, создав впечатление, что тогдашний президент США одобрял действия участников беспорядков.

На фоне этих заявлений генеральный директор BBC Тим Дейви ушел в отставку. Вслед за ним с должности ушла и глава новостного вещания корпорации Дебора Тернесс.

Сам Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что BBC пыталась повлиять на итоги президентских выборов в США. Он также назвал руководство корпорации "очень нечестными людьми".