08 декабря, 13:28

Культура

Умер народный артист России Владимир Сулимов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Советский и российский актер Владимир Сулимов скончался на 90-м году жизни, передает пресс-служба Театра Моссовета.

"Потеря невосполнима. <...> Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства", – отметили в культурном учреждении.

Прощание с артистом состоится в Театре Моссовета. Информация о дате и времени проведения траурной церемонии будет озвучена позже.

Сулимов родился 1 июня 1936 года. В 1958-м он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. После этого артист устроился в Русский драматический театр имени Крупской.

В Театре Моссовета Сулимов начал работать в 1960 году, куда его принял советский режиссер Юрий Завадский. Он создал свыше 70 образов, каждый из которых остался в памяти зрителей и коллег. В частности, актер принимал участие в таких спектаклях, как "Недоросль", "Живой труп", "Вишневый сад", "Тревожная ночь", "Василий Теркин" и другие.

На счету Сулимова съемки в 25 фильмах. Он сыграл роли в кинокартинах "Шторм" и "Мятеж", а также в сериалах "Возвращение Титаника – 2", "Огни большого города" и других. Спустя время ему было присвоено звание народного артиста России и заслуженного артиста РСФСР. Помимо этого, актер был награжден Орденом Почета за заслуги в развитии культуры и искусства.

