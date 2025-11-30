Форма поиска по сайту

30 ноября, 16:00

Культура

Народного артиста Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Вадим Шокумов

Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронили на Аллее звезд на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонию пришли писатель Юрий Поляков, актеры Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Татьяна Орлова, Александр Устюгов, Юрий Чернов, Александр и Екатерина Стриженовы, президент гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Сергей Никоненко и президент гильдии режиссеров Николай Лебедев.

Венки передали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр имени Миронова и другие.

Свои соболезнования выразил Владимир Путин. Президент отметил, что Шиловский был талантливым, ярким и неординарным человеком, который был безгранично увлечен своим делом.

Шиловский умер в возрасте 87 лет 26 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с апреля этого года. По словам писателя Юрия Полякова, Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но продолжал работать в Московском театре-студии, где исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году, а в 1961–1990 годах работал там актером и режиссером. С 1987 года сосредоточился на кинематографе. Через 13 лет он преподавал актерское мастерство во ВГИКе и руководил собственной мастерской.

Шиловский прославился благодаря ролям в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".

