Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Шиловского

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР, актера и режиссера театра и кино Всеволода Шиловского. Телеграмму зачитал ведущий церемонии прощания с артистом.

"Всеволод Николаевич всегда стремился к творчеству с полной отдачей, пользовался уважением коллег и искренней любовью почитателей театра и кинематографа", – отметил Путин.

Президент добавил, что Шиловский был талантливым, ярким и неординарным человеком, который был безгранично увлечен своим делом. Он подчеркнул, что светлая память об артисте останется в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников.

Шиловский скончался в возрасте 87 лет 26 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с апреля этого года. По словам писателя Юрия Полякова, Шиловский тяжело болел в течение последнего года, однако продолжал работать в Московском театре-студии, где исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году, а в 1961–1990 годах работал там актером и режиссером. С 1987 года сосредоточился на кинематографе. Через 13 лет он преподавал актерское мастерство во ВГИКе и руководил собственной мастерской.

Шиловский прославился благодаря ролям в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".

Церемония прощания с артистом проходит в его театре-студии в Москве. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

