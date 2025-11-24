Путин выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Симоняна

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна в связи с его смертью. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола", – указал президент.

По словам Путина, "Спартак" и российская национальная сборная ценили Симоняна за мастерство, силу духа и верность команде, а для миллионов болельщиков он стал кумиром.

О смерти 99-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории столичного "Спартака" стало известно 23 ноября. В РФС уточнили, что 20-го числа Симоняна доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Журналист Дмитрий Егоров рассказал, что с Симоняном за несколько дней до смерти произошел несчастный случай, однако не пояснил, какой именно.

Прощание с футболистом пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене". Информация о времени и месте захоронения будет известна позже.

Ближайшие игры Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) посвятят памяти Симоняна. Матчи будут начинаться с минуты молчания.

