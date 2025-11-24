Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 19:30

Спорт

Путин выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Симоняна

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна в связи с его смертью. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола", – указал президент.

По словам Путина, "Спартак" и российская национальная сборная ценили Симоняна за мастерство, силу духа и верность команде, а для миллионов болельщиков он стал кумиром.

О смерти 99-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории столичного "Спартака" стало известно 23 ноября. В РФС уточнили, что 20-го числа Симоняна доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Журналист Дмитрий Егоров рассказал, что с Симоняном за несколько дней до смерти произошел несчастный случай, однако не пояснил, какой именно.

Прощание с футболистом пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене". Информация о времени и месте захоронения будет известна позже.

Ближайшие игры Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) посвятят памяти Симоняна. Матчи будут начинаться с минуты молчания.

Читайте также


властьутратыспорт

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика