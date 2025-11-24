Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 13:50

Спорт

Церемония прощания с футболистом Симоняном пройдет 27 ноября

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе советской сборной по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, но и для всей нашей страны. Таких людей больше нет", – сказал генсек организации Максим Митрофанов.

Он выразил соболезнования родным и близким Симоняна и заверил, что семье будет оказана необходимая поддержка. Информация о времени прощания и месте захоронения будет опубликована позже.

О смерти 99-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории столичного "Спартака" стало известно 23 ноября. В РФС уточнили, что 20-го числа Симоняна доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Журналист Дмитрий Егоров рассказал, что с Симоняном за несколько дней до смерти произошел несчастный случай, однако не пояснил, какой именно.

Ближайшие игры Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) посвятят памяти Симоняна. Матчи будут начинаться с минуты молчания.

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится на "Лукойл-Арене"

Читайте также


утратыспорт

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика