Церемония прощания с футболистом Симоняном пройдет 27 ноября

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе советской сборной по футболу Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на "Лукойл Арене" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Он умел слушать и говорить так, что многое становилось яснее. Мы потеряли члена семьи, это большая утрата не только для РФС, но и для всей нашей страны. Таких людей больше нет", – сказал генсек организации Максим Митрофанов.

Он выразил соболезнования родным и близким Симоняна и заверил, что семье будет оказана необходимая поддержка. Информация о времени прощания и месте захоронения будет опубликована позже.

О смерти 99-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории столичного "Спартака" стало известно 23 ноября. В РФС уточнили, что 20-го числа Симоняна доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Журналист Дмитрий Егоров рассказал, что с Симоняном за несколько дней до смерти произошел несчастный случай, однако не пояснил, какой именно.

Ближайшие игры Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) посвятят памяти Симоняна. Матчи будут начинаться с минуты молчания.

