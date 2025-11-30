Форма поиска по сайту

Новости

30 ноября, 11:10

Культура

Прощание с народным артистом Всеволодом Шиловским началось в его театре-студии

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Церемония прощания с народным артистом РСФСР, актером и режиссером театра и кино Всеволодом Шиловским началась в его театре-студии в Москве, передает ТАСС.

Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

Шиловский скончался в возрасте 87 лет 26 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с апреля этого года. По словам писателя Юрия Полякова, Шиловский тяжело болел в течение последнего года, однако продолжал работать в Московском театре-студии, где исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году, а в 1961–1990 годах работал там актером и режиссером. С 1987 года сосредоточился на кинематографе. Через 13 лет он преподавал актерское мастерство во ВГИКе и руководил собственной мастерской.

Шиловский прославился благодаря ролям в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".

