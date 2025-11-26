Форма поиска по сайту

26 ноября, 11:31

Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский умер в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе его театра-студии.

Причину смерти, дату, место и время захоронения артиста собеседник агентства не уточнил.

Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961-м он окончил Школу-студию МХАТ, а затем там работал актером и режиссером более 30 лет. С 1987-го он сосредоточился на кинематографе, а с 2000-го года преподавал во ВГИКе.

С 2008 года Шиловский был президентом Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров, а в 2009-м создал собственную театр-студию. За свою деятельность он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Дружбы.

Кроме того, Шиловский известен благодаря ролям в таких кинокартинах, как "Интердевочка", "Жизнь Клима Самгина", "Влюблен по собственному желанию" и "Каменская".

"Откройте, Давид": Всеволод Шиловский

