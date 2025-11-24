Прощание с актрисой Валентиной Шарыкиной пройдет в Театре сатиры

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Прощание с актрисой Валентиной Шарыкиной состоится 26 ноября в Театре сатиры. Об этом изданию "Абзац" рассказал художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов.

Деятель культуры отметил, что Шарыкину очень любили зрители, особенно благодаря участию в спектакле "Кабачок "13 стульев", который показывали в театре почти 15 лет. Герасимов добавил, что роль пани Зоси принесла актрисе звание заслуженного деятеля искусств Польши.

"Для театра это большая утрата", – заявил худрук.

Герасимов подчеркнул, что в последние дни Шарыкина болела и практически не появлялась на сцене.

Актриса умерла в возрасте 85 лет. За свою карьеру артистка сыграла более 70 ролей в театре и кино. Среди них персонажи спектаклей "Женский монастырь", "Баня", "Клоп", "Бешеные деньги", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "У времени в плену" и многих других постановок, которые стали частью "Золотого фонда" Театра сатиры.

