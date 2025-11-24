Умер актер фильмов о Франкенштейне и Дракуле Удо Кир

Фото: ТАСС/Zuma/Kai Schulz

Немецкий актер Удо Кир (настоящее имя – Удо Кирспе. – Прим. ред.), снимавшийся в фильмах о Франкенштейне и Дракуле, скончался, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

Причина смерти не раскрывается. Актеру был 81 год.

Кир родился в Кельне в 1944 году, а в возрасте 18 лет переехал в Лондон. Он рассказывал, что стал актером из-за внимания, которое эта профессия приносила. На протяжении нескольких лет он работал между Европой и США, после чего обосновался в Лос-Анджелесе и Палм-Спрингсе.

За свою карьеру он снялся более чем в 200 фильмах, но наибольшую известность ему принесли ранние работы, которые были созданы совместно с продюсером Энди Уорхолом. Кир исполнил главную роль в фильмах "Тело для Франкенштейна" и "Кровь для Дракулы", благодаря чему стал известен и следующие два десятилетия в Европе.

Он сотрудничал с режиссером Райнером Вернером Фасбиндером, снявшись в фильмах "Третье поколение", "Лили Марлен" и "Супруга начальника станции", а также познакомился с режиссером Гасом Ван Сентом.

Последний помог Киру получить разрешение на работу в США и членство в профсоюзе актеров SAG, а также представил его широкой американской аудитории в фильме "Мой личный штат Айдахо".

Позже Кир начал сотрудничать с режиссером Ларсом фон Триером. Он принимал участие в его картинах, например в "Эпидемии", "Европе", "Догвилле", "Королевстве" и многих других.

Помимо этого, артист снимался в крупных голливудских проектах, таких как "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Армагеддон" и "Блэйд". Одной из последних работ стала роль в фильме "Секретный агент" Клебера Мендонсы Филью.

