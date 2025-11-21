Форма поиска по сайту

21 ноября, 15:08

Шоу-бизнес

Умер актер фильма Анджелины Джоли "Несломленный" Спенсер Лофранко

Фото: Legion-Media.com/AFF

Канадский актер Спенсер Лофранко, известный своей ролью в фильме Анджелины Джоли "Несломленный", ушел из жизни в возрасте 33 лет. Об этом со ссылкой на брата артиста Сантино сообщил журнал The Voice.

"Легенде Спенсеру Лофранко. Мой брат. Ты прожил жизнь, о которой некоторые могут только мечтать. Ты изменил судьбы многих людей, и теперь ты с Богом. Я всегда буду любить тебя и скучать по тебе, Медведь. Покойся с миром", – написал родственник.

Сантино добавил, что актер скончался 18 ноября. Он не раскрыл причин смерти, но уточнил, что власти Британской Колумбии начали расследование обстоятельств.

Лофранко родился 18 октября 1992 года в Торонто. Актерскую карьеру начал в 2012 году, когда получил роль Конрада Хартмана в независимой романтической комедии "Миддлтон". Его партнерами выступили Вера Фармига и Энди Гарсиа.

Уже через год артист получил главную роль в фильме "Джеймси Бой". В ленте Лофранко сыграл проблемного подростка Джеймса Бернса, а его партнерами по съемочной площадке стали Мэри-Луиз Паркер, Винг Рэймс и Таисса Фармига.

Всего он успел сняться в семи проектах разных жанров, включая драму, криминал и биографию.

