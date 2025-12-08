Форма поиска по сайту

08 декабря, 11:47

Наука

Редкая "черная" вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Редкая "черная" вспышка произошла на Солнце в ночь на 8 декабря, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.

По данным РАН, вспышка разбросала на расстояние около миллиона километров облако плотного холодного водорода.

"Темное, слабо светящееся холодное вещество, наблюдающееся на фоне яркого диска, создало на несколько часов удивительную иллюзию то ли призрачного черного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного темного тумана", – говорится в сообщении.

В свою очередь, заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев отметил ТАСС, что событие никак не повлияет на Землю.

Он подчеркнул, что все случилось из-за того, что что плазменное облако не было выброшено наружу, а разбросалось по атмосфере Солнца. По словам специалиста, разницы между обычной солнечной вспышкой и "черной" по степени влияния на Землю нет.

Утром 8 декабря на Солнце выявили вспышку высочайшего класса Х. Она произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51).

До этого на Солнце произошла вспышка класса М8.1. Она была умеренной силы, однако ее центр находился точно на линии "Солнце – Земля". Ученые указывали, что выброс плазмы от этой вспышки дойдет до планеты, из-за чего 9 и 10 декабря прогнозируются магнитные бури уровня G2–G3.

Сильные магнитные бури накроют Землю

