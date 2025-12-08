Форма поиска по сайту

08 декабря, 11:40

Мэр Москвы

Собянин: еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX об открытии 5 реконструированных поликлиник в разных районах Москвы. В их числе оказалась детская городская поликлиника № 32, расположенная на улице Фадеева.

В настоящее время детская городская поликлиника № 32, которая была построена еще в 1957 году, соответствует новому московскому стандарту. В частности, специалисты привели в порядок коммуникации, системы кондиционирования и лифты. Помимо этого, там установлено новое оборудование.

Кроме того, в данном медучреждении организован отдельный вход для пациентов с признаками инфекции и буфет. Также оборудована комфортная безбарьерная среда и комната здорового ребенка. Появились еще и игровые зоны. Помимо этого, увеличено число кабинетов для педиатров. Теперь их стало не 4, а 9. Не забыли специалисты и про благоустройство территории.

Были открыты еще 4 модернизированные поликлиники, в том числе филиал № 3 городской поликлиники № 45 в районе Левобережном, филиал № 3 детской городской поликлиники № 132 в Солнцеве, филиал № 3 городской поликлиники № 22 в Академическом, филиал № 5 городской поликлиники № 23 и филиал № 3 детской городской поликлиники № 120 в Некрасовке.

"Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах – строительство еще около 20 новых поликлиник", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил об открытии новой школы на улице Никитина и детско-взрослой поликлиники на Лесной улице. По его словам, в последние годы Филимонковский район все чаще выбирают молодые семьи с детьми, поэтому для их комфорта создается необходимая социальная инфраструктура.

В новой школе на 1 100 мест обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, спортивные и гимнастический залы. В свою очередь, в медучреждении, рассчитанном на 750 посещений в смену, расположены семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия.

Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

