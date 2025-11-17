Собянин: новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе Москвы, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в последние годы указанный район все чаще выбирают молодые семьи с детьми, поэтому для их комфорта создается необходимая социальная инфраструктура.

В частности, новая школа на 1 100 мест появилась на улице Никитина. В будущем вблизи учреждения построят еще жилой комплекс по программе реновации.

В здании обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, спортивные и гимнастический залы, где ученики могут в том числе заниматься хореографией и скалолазанием. На территории школы сделали стадион с футбольным полем, площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговой круг и трек.

Кроме того, жители поселка Птичное могут ходить в современную детско-взрослую поликлинику на Лесной улице, отметил градоначальник. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену.

В здании также расположены семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр московского долголетия. Прилегающая территория благоустроена и озеленена, для посетителей организовали велопарковку и площадку для отдыха, подчеркнул Собянин.

С 2017 года в ТиНАО возвели 19 объектов здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы. Их общая площадь превысила 252 тысячи квадратных метров. В числе новых медучреждений – 5 детско-взрослых поликлиник, 5 подстанций скорой помощи и Московский многопрофильный клинический центр.