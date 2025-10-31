Сергей Собянин открыл модернизированный сурдологический центр

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новый сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Свержевского.

Как подчеркнул мэр столицы, это новая современная клиника по лечению слуха.

"Несмотря на то что клиника Свержевского, институт, является головным не только для всей страны, сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием не только в стране, но и в мире, которая способна реально оказывать помощь, квалифицированную, качественную помощь как для детей, так и для взрослых", – сказал Собянин.

Он поздравил коллектив клиники, а также горожан, которым оказывают необходимую помощь.

В свою очередь, директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков отметил, что с открытием нового центра у клиники появились возможности, соответствующие мировому уровню. Также впервые в практике появился дневной стационар, пациенты будут лечиться в две смены и практически без потери социальной активности.

Как добавил глава города, современное оборудование позволит клинике оказывать помощь быстрее и малоинвазивным способом. Он подчеркнул, что дети, которые находятся в больнице, чувствуют себя спокойно.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что новый объект объединил детский и взрослый центры, которые находились на первых этажах жилых домов в Гагаринском и Хорошевском районах.

Комплексная реконструкция лечебного корпуса на Загородном шоссе была проведена с января 2024 года по август 2025 года. Обновленный корпус полностью соответствует современным столичным стандартам оказания медпомощи. В частности, площадь центра выросла до 4,6 тысячи квадратных метров. В общей сложности во взрослом и детском центрах открыты 50 кабинетов.

Кроме того, впервые для проведения КТ-исследований височных костей в сурдологическом центре установили систему рентгеновской компьютерной томографии. Специалисты могут использовать более 600 единиц новейшей техники и изделий, а пациенты – пройти полный цикл слухопротезирования. В условиях дневного стационара будут получать лечение порядка тысячи взрослых пациентов.

Вместе с тем в Москве с 2015 года возвели 10 поликлиник за счет городского бюджета. Медучреждения появились в рамках Адресной инвестиционной программы. Всего новые поликлиники, расположенные в 5 округах Москвы, рассчитаны на свыше 3 тысяч посещений в смену.

Например, в текущем году строители завершили возведение детского медицинского учреждения на 320 посещений. Четырехэтажное здание появилось в районе Крюково, поликлиника уже приняла первых посетителей.