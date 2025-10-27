Сергей Собянин объявил об открытии еще трех поликлиник после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открылись еще три поликлиники после реконструкции, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Речь идет о головном здании детской поликлиники № 30 в Дорогомилове, филиале № 3 поликлиники № 64 в Красносельском районе и филиале № 4 детской поликлиники № 23 в Москворечье-Сабурове.

По словам мэра, здание ДГП № 30 на Поклонной горе почти полностью перестроили. Специалисты заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и создали комфортную среду для маломобильных жителей. Прилегающую территорию также привели в порядок.

В медучреждении работают 70 врачей, которые принимают более 13 тысяч юных пациентов. В рамках реконструкции число педиатрических кабинетов было увеличено с 7 до 12. Также в поликлинике оборудовали современные процедурные, сделали отдельный вход для инфекционных больных и колясочную.

Поликлиника оснащена новой техникой – от офтальмологического оборудования до систем аудиологического скрининга. В кабинетах установили эргономичную мебель, а компьютеры подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Для пациентов в здании оборудовали зоны отдыха, игровые и буфет.

Градоначальник напомнил, что в сентябре в столице завершились основные работы по программе модернизации первичного звена городского здравоохранения. За 5 лет обновили и построили заново свыше 340 зданий взрослых и детских поликлиник.

"Работа по улучшению качества амбулаторной помощи продолжается. Мы ведем ее на системной и постоянной основе", – указал Собянин.

Ранее в Москве на базе одного из корпусов больницы имени С. С. Юдина открылся пятый эндоскопический центр. Для пациентов доступен широкий спектр исследований, в том числе гастро- и колоноскопия, которые можно пройти в любое время. При проведении процедур медики используют виртуальную хромоскопию и увеличительную эндоскопию.