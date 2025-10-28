В Москве возвели 10 поликлиник за счет городского бюджета с 2015 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве возвели 10 детских поликлиник общей площадью 66 тысяч квадратных метров за счет городского бюджета с 2015 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что медицинские учреждения появились в рамках Адресной инвестиционной программы. Всего новые поликлиники, расположенные в 5 округах Москвы, рассчитаны на свыше 3 тысяч посещений в смену.

"Все поликлиники были возведены с применением современных технологий и материалов, это позволило оптимизировать сроки реализации проектов и сделать объекты более комфортными и безопасными", – сказал Ефимов.

В текущем году строители завершили возведение детского медицинского учреждения на 320 посещений. Четырехэтажное здание появилось в районе Крюково по адресу Панфиловский проспект, дом 50. Поликлиника уже приняла первых посетителей.

"Больше всего детских поликлиник с 2015 года появилось на севере столицы – 4 здания общей площадью около 20 тысяч квадратных метров", – сказал руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

На западе города возвели 2 медицинских объекта суммарной площадью 15 тысяч "квадратов". Столько же детских поликлиник появилось на северо-востоке Москвы, в результате их площадь превысила 16,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, по 1 зданию возвели на юге столицы и в Зеленограде.

В частности, в 2023 году детская поликлиника на 320 посещений в сутки появилась в Ховрине на Зеленоградской улице. Внутри расположились кабинеты педиатров и врачей-специалистов, зоны ожидания, современное оборудование и понятная система навигации.

Год спустя в Бирюлеве Восточном завершили строительство аналогичного учреждения. Пятиэтажное здание появилось на Лебедянской улице и также рассчитано на 320 посещений. Кроме того, для пациентов с инфекционными симптомами был сделан отдельный вход, что помогает предотвратить распространение инфекций. Поликлинику оснастили современным оборудованием, включая ультразвуковые аппараты экспертного класса.

Ранее в Москве открылись еще 3 поликлиники после реконструкции – головное здание детской поликлиники № 30 в Дорогомилове, филиале № 3 поликлиники № 64 в Красносельском районе и филиале № 4 детской поликлиники № 23 в Москворечье-Сабурове.

Сергей Собянин рассказывал, что здание ДГП № 30 на Поклонной горе почти полностью перестроили. Специалисты заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и создали комфортную среду для маломобильных жителей.

