В Москве улучшили систему маршрутизации пациентов для плановой госпитализации

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

С начала 2025 года в столице заработала новая система бесшовной маршрутизации пациентов между поликлиниками и стационарами, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что медицина в Москве основывается на принципе "пациентоцентричности". Пересмотреть многие процессы и создать более понятный, удобный и эффективный путь помогает цифровизация и накопленный массив знаний.

"Ранее путь на плановую госпитализацию требовал от пациента множества очных визитов. Сначала получить направление в поликлинике, затем самостоятельно записаться в консультативно-диагностическое отделение стационара, а после – снова вернуться в поликлинику за направлением на госпитализацию", – отметила Ракова.

Сейчас большая часть процессов автоматизирована и не требует участия пациента. Если выявляются показания к госпитализации, врач формирует заявку, с которой могут ознакомиться специалисты всех профильных стационаров и предложить свои сроки и условия оказания плановой медицинской помощи.

Процесс не требует участия пациента и занимает до 72 часов. Человек дистанционно с лечащим врачом выбирает стационар, после чего формируется направление. Если нужна предварительная консультация, с пациентом свяжется оператор Единого контактного цента и запишет его на примем, а если госпитализация рекомендована сразу – с пациентом будет общаться сотрудник стационара, который расскажет о порядке проведения процедуры.

"Теперь 40% пациентов минуют этап приема в консультативно-диагностическом отделении, что вдвое сократило сроки ожидания плановой медицинской помощи и увеличило долю плановых госпитализаций в два раза", – подчеркнула заммэра.

Кроме того, врачи КДО в электронной медкарте видят все результаты исследований, проведенных в поликлинике, и система автоматически предупреждает о назначении дублирующего исследования. Это снизило их количество в 2–3 раза.

Если решение о госпитализации невозможно принять сразу, человек получает индивидуальный план обследований и консультаций. Около 70% пациентов записывают на прием в первые 10 дней после получения направления.

Помимо этого, больше нет необходимости многократно возвращаться в поликлинику за новыми направлениями – они действуют год, а дальнейшую маршрутизацию внутри стационара организует врач. Если пациенту требуется дообследование в поликлинике после консультации в КДО, направление оформляется дистанционно. Этой услугой ежемесячно пользуются свыше 3,4 тысячи человек.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве запустят систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для пациентов с высокими рисками развития инфаркта и инсульта. Для работы ИИ были использованы данные людей, умерших от болезней системы кровообращения.

Это помогло найти некоторые закономерности, которые привели к неблагоприятному исходу. После этого врачи изучили электронные медицинские карты москвичей, чтобы выявить тех, у кого есть такие маркеры.

