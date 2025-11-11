В ТиНАО построили 19 объектов здравоохранения за счет городского бюджета с 2017 года

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

С 2017 года в ТиНАО построили 19 объектов здравоохранения. Они были возведены в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что их общая площадь составила свыше 252 тысяч квадратных метров.

"Среди новых медучреждений – пять детско-взрослых поликлиник, пять подстанций скорой медицинской помощи и Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Его общая площадь составляет 186,7 тысячи квадратных метров", – сказал заммэра.

Ефимов добавил, что медицинский комплекс включает в себя перинатальный центр, корпус лучевой терапии, лечебно-диагностический, амбулаторный и детский инфекционный корпуса.

Пять подстанций скорой медицинской помощи появились в Троицке, а также в районах Коммунарка, Бекасово, Филимонковском и Щербинка. Они рассчитаны на 62 машино-места. Также там построили новые поликлиники для взрослых и детей.

"С 2017 года в Новомосковском административном округе появилось пять детско-взрослых поликлиник общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. В сумме они рассчитаны почти на 2,9 тысячи посещений в смену", – отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Он подчеркнул, что все здания приспособлены для маломобильных граждан. Также в поликлиниках есть удобная навигация, современное оборудование и комфортные помещения.

Ранее Ефимов рассказал, что в Москве с начала 2025 года построили 58 зданий социальной инфраструктуры. Их общая площадь составила почти 480 тысяч квадратных метров.

Работы проводились как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств. Среди них зданий – объекты здравоохранения, а также образовательные и спортивные объекты.

