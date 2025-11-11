Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о начале строительства нового медицинского комплекса Национального исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади.

Его площадь превысит 150 тысяч квадратных метров.

"Строительство усложняет факт того, что работы ведутся на площадке действующего больничного корпуса. Наша задача – не остановить очень важную и нужную работу Склифа во время строительства", – пояснил мэр Москвы.

Он уточнил, что работы планируется завершить в 2028 году.

Директор НИИ Сергей Петриков поблагодарил Собянина за объединение всех лечебных и диагностических возможностей института в большом корпусе.

"Это будет хорошо и для больных, и для персонала, это будет удобно. И, конечно, все те технологии, которые туда будут внедрены, повысят и качество диагностики и лечения наших пациентов", – сказал он.

По словам Петрикова, во время строительства комплекса НИИ продолжит работать в штатном режиме.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в новом комплексе пациенты смогут получать помощь в таких областях, как нейрохирургия, кардиохирургия, сосудистая хирургия, трансплантология, кардиология, неврология, хирургия, торакальная хирургия, травматология, оториноларингология, гинекология, урология, пульмонология, терапия, токсикология, соматопсихиатрия и комбустиология.

При этом специалисты смогут работать с новейшим медицинским оборудованием, включая десятки единиц тяжелой техники. В Центре радиохирургии появятся гамма- и кибер-ножи. При помощи них врачи будут выполнять сложнейшие операции. Кроме того, в новом комплексе сформируют максимально комфортные условия для лечения и работы.

Ранее столичные власти сформировали новую модель развития медицинских технологий, в рамках которой инициаторами инноваций становятся сами врачи. Собянин отметил, что программа "Создано московскими врачами", запущенная несколько лет назад, направлена на поддержку исследователей, которые разрабатывают технологии и новые методы лечения. Такой подход способствует более быстрому внедрению передовых решений в клиническую практику.