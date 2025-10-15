Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты должны завершить в 2027 году строительство нового многопрофильного комплекса Московского научно-исследовательского центра "Больница 52". Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Мы сегодня уже находимся в здании, каркас которого заканчиваем отливать. И видно, что здесь активная работа. И я надеюсь, что в соответствии с планом в 2027 году вы уже переедете в новый дом", – отметил мэр столицы.

По его словам, материально-техническая база больницы устарела, а корпуса были построены 50 лет назад и уже не соответствуют современным требованиям. При этом Собянин отметил высокие заслуги коллектива больницы во время пандемии коронавируса.

"Насколько я понимаю, у вас у всех (корпусов. – Прим. ред.) площадь сегодня 80 тысяч квадратных метров. Новый корпус как раз 80 тысяч квадратных метров. Поэтому те корпуса, которые не нужны будут для технологий медицины, надо будет убрать, расчистить площадку, сделать благоустройство", – добавил градоначальник.

Как, в свою очередь, добавила директор ГБУЗ "МКНИЦ "Больница 52 ДЗМ" Марьяна Лысенко, учреждение будущего ассоциируется с домом, где люди и работают, и получают медицинскую помощь. Ожидается, что в новом здании современные технологии и искусственный интеллект будут совмещены с ощущением дома.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в новом комплексе предусмотрят все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи. Само здание будет состоять из 10 этажей с одним подземным, там развернут более 600 коек.

Работать в комплексе будут несколько подразделений, в том числе отделение нефрологии, терапевтический блок, хирургический блок, отделение гемодиализа и другие.

На данный момент строительная готовность объекта составляет около 20%. Специалисты возводят монолитный каркас и наружные стены.

Как ранее рассказывал Собянин, в Москве к 2030 году завершится формирование нового каркаса стационарной помощи. За время действия программы модернизации стационаров было построено 29 больничных корпусов, а также реконструировано 133 объекта. Сейчас запланировано строительство 11 новых и реконструкция 43 действующих корпусов.