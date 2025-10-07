Сергей Собянин открыл новое фармпроизводство на площадке "Алабушево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в День московской промышленности открыл новый производственный комплекс ООО "Генериум-Некст" (Фармстандарт) на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" (площадка "Алабушево").

Мэр отметил, что это "очень важный" завод жизненно важных препаратов, который будет обеспечивать москвичей и граждан всей России, а также поставлять на экспорт важные медицинские препараты.

"Завод современный, новый. Значительная часть оборудования создана отечественным производителем, что тоже немаловажно", – подчеркнул мэр.

Кроме того, Собянин указал на то, что фармацевтические предприятия являются одним из лидеров в столичном производстве, а за последние пять лет объем продукции увеличился почти в три раза. По мнению градоначальника, в ближайшие годы Москва станет лидером в этом направлении, сейчас она занимает второе место по объему производства.

Мэр также поздравил коллектив завода с Днем московской промышленности. В последние годы обрабатывающие производства нарастили продукцию в 2,8 раза, а также в городе ежегодно регистрируют от 100 до 150 новых высокотехнологичных предприятий.

"Новая индустриализация Москвы проходит активными темпами, и Москва снова превращается в одного из лидеров в области промышленности. Это очень важно, особенно сегодня, когда требуется технологическая независимость нашей страны", – добавил Собянин.

По словам генерального директора "Генериум-Некст" Александра Андрюшечкина, на предприятии выполнены все пусконаладочные работы, а завод приступает к выпуску тестовых серий. Вся продукция создана из субстанции, полностью произведенной в России.

Андрюшечкин доложил, что в планах – производить готовую форму биоаналогов, а также приступить к выпуску готовой формы первого российского оригинального препарата от болезни Хантера. В 2026 году планируется запуск двух новых линий для увеличения мощностей и создания новых рабочих мест.

Строительство производственного комплекса начали в 2022 году и завершили в октябре 2025 года. Инвестиции в реализацию проекта составили более 8,5 миллиарда рублей, а на земельном участке 2,2 гектара возвели предприятие площадью 28,1 тысячи квадратных метра. На нем будут работать 250 человек.

Производство предназначено для выпуска готовых лекарственных форм сложных генно-инженерных препаратов для пациентов с орфанными и другими социально значимыми заболеваниями. В их числе – бронхиальная астма, болезнь Гоше, редкие болезни крови и почек и многое другое. В год будет выпускаться до 5,4 миллиона флаконов.

Предприятие оснащено современным оборудованием, в том числе отечественные системы приготовления растворов для цехов цитокинов и моноклональных антител, системы получения, оборудование по получению газообразного азота и прочее.

Сейчас предприятие приступило к выпуску тестовых серий препаратов, после чего производство должно будет пройти лицензирование Минпромторга России и получить регистрационные удостоверения на продукцию в соответствии с требованиями Минздрава России. Начать серийное производство планируется до конца 2026 года.

Ожидается, что после выхода на полную производственную мощность "Генериум-Некст" сможет полностью закрыть потребность в орфанных препаратах для России.

В настоящий момент в Москве работает около 4,6 тысячи предприятий, на них работают 755 тысяч сотрудников. В 2030 году количество производств достигнет 5,5 тысячи, а сотрудников – 850 тысяч.

Кроме того, в сфере фармацевтического производства работают около 300 предприятий, на которых трудятся около 30 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году выручка московских фармацевтических предприятий увеличится в 1,5 раза, до 230 миллиардов рублей. Это даст столице возможность выйти на первое место в РФ по данному показателю.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве открылся прием заявок на новую научную программу, которая направлена на поддержку исследований в базе медицинских столичных организаций. Программа сочетает грантовую поддержку врачей-новаторов с государственным заданием для ведущих научно-клинических центров. За 3 года действия предыдущей программы было поддержано более 300 проектов, из которых 103 реализованы совместно с 36 научными центрами, университетами и малыми инновационными компаниями.

