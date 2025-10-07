Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в канале MAX поздравил работников промышленной отрасли с профессиональным праздником, отметив значительный рост производства в Москве.

В обращении мэр подчеркнул, что в этой сфере в столице трудятся более 755 тысяч человек.

"Столичная промышленность на подъеме. Растет объем производства обрабатывающих отраслей", – заявил Собянин.

Он добавил, что ежегодно в городе открывается около 150 новых высокотехнологичных компаний и создаются сотни тысяч квадратных метров производственных площадей.

Мэр поблагодарил работников отрасли за профессиональный подход и вклад в процветание России. А также пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых производственных достижений.

Ранее сообщалось, что специалисты сфер торговли, финансов, промышленности, транспорта, логистики, IT и строительства вошли в список наиболее востребованных профессий Москвы. Сейчас в экономике Москвы работают свыше 8 миллионов человек, при этом открыто более 500 тысяч вакансий для работников любого уровня и квалификации.