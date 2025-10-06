Собянин: в ОЭЗ "Технополис Москва" открылся центр коллективного пользования

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Центр коллективного пользования появился в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По его словам, центр разместился на площади, превысившей 1,5 тысячи квадратных метров. Он предназначен для любых промышленных предприятий, например для резидентов ОЭЗ.

"Он оснащен фрезерным, токарным, лазерным, аддитивным, сварочным и другим современным оборудованием. На высокотехнологичных станках центра предприятия смогут изготавливать дополнительные детали, узлы и агрегаты недалеко от своего производства", – перечислил мэр города.

Все это поможет ускорить выпуск продукции и снизить затраты на логистику, что очень ценно в случае мелкосерийного производства. Другим направлением работы центра станет оказание помощи в оборудовании механообрабатывающих производств современной техникой.

В частности, сотрудники центра коллективного пользования выберут лучшие образцы продукции, протестируют их и оценят потенциал от внедрения на производство робототехнических и автоматизированных решений.

"Таким образом в центре предприятия могут получить полный комплекс услуг – от разработки конструкторской и технической документации силами собственного конструкторского бюро до выпуска продукции и защиты интеллектуальной собственности", – сказал Собянин.

Для размещения заказа необходимо оставить заявку на сайте "Технополиса Москва".

Центр, открывшийся в "Печатниках", стал уже вторым подобным объектом в Москве, напомнил градоначальник. Первый центр коллективного использования открыли в индустриальном парке "Руднево" московской ОЭЗ. В следующем году планируется запустить еще один аналог центра – в "Алабушеве" откроют Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники.

Ранее Собянин присвоил статус технопарка Специализированному НИИ приборостроения госкорпорации "Росатом", который находится в районе Щукино. Институт занимается производством инструментов и приборов для измерения и тестирования ядерной и радиационной безопасности на объектах использования атомной энергии. Сейчас в технопарке размещены 24 компании-резидента и более 850 сотрудников.

