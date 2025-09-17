Собянин: к 2030 году завершим создание нового каркаса стационарной помощи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве к 2030 году завершится формирование нового каркаса стационарной помощи, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как напомнил мэр, программа модернизации стационаров началась в 2010 году. За это время было построено 29 больничных корпусов, а также реконструировано 133 объекта.

В настоящий момент запланировано строительство 11 новых и реконструкция 43 действующих корпусов.

"Объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли почти в шесть раз. Порядка 80% операций выполняются малоинвазивными методами – это значительно сокращает сроки восстановления пациентов", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, в столице появились крупнейшие современные медицинские комплексы:



ММКЦ "Коммунарка";

Инфекционная клиническая больница № 1;

МКНЦ имени А. С. Логинова;

новый многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира;

травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой.

Также, по словам главы города, был сформирован каркас экстренной помощи. Это шесть флагманских центров и более 10 тысяч единиц новейшего оборудования. Помимо этого, развернуто около 60 операционных и отремонтированы приемные отделения больниц.

Начали работать обновленные корпуса Морозовской и новый комплекс больницы святого Владимира, шесть специализированных центров лечения. В пилотном режиме работают центры ранней помощи.

Как отметил глава города, в ближайшие годы появится новая многопрофильная детская больница.

Вместе с тем модернизация затронула ключевые направления городской медицины:



в онкологической службе внедрен новый стандарт. Теперь пациенты проходят все этапы лечения в рамках единого медицинского комплекса;

проведена комплексная модернизация инфекционной службы. Появились современные мельцеровские боксы, собственные лаборатории, операционные и новейшее оборудование;

созданы единые инфарктная и инсультная сети. Они равномерно распределены по городу и позволяют своевременно оказывать помощь.

Собянин также отметил развитие акушерско-гинекологической службы в Москве. Сейчас в столице работают 11 центров женского здоровья нового стандарта. До конца 2025 года появится еще пять таких центров.

Ранее Собянин и Владимир Путин объявили об открытии 15 поликлиник после реконструкции. Мэр подчеркивал, что в городе существует около 4 миллионов квадратных метров площадей здравоохранения. За последний год Москва построила и реконструировала 3 миллиона квадратных метров недвижимости в этой сфере.

