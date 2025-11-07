Собянин рассказал о первом годе работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи получили доступ к новейшим технологиям диагностики и лечения онкологических заболеваний благодаря центру ядерной медицины Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", который открылся в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что в центре есть три отделения: радионуклидной терапии, лучевой терапии и радиоизотопной диагностики. Там работают 28 врачей и более 50 медсестер, а также 7 медицинских физиков. За год его работы около 3 тысяч пациентов получили эффективное лечение, а для более 5 тысяч была проведена высокоточная радиоизотопная диагностика.

По словам мэра, в отделении лучевой терапии есть уникальный комплекс из трех линейных ускорителей, который позволяет выполнять дистанционную 3D и 4D терапию. Также там есть аппараты КТ и МРТ, при помощи которых врачи составляют индивидуальный план лечения для каждого пациента. Также имеется блок близкофокусной рентгенотерапии, где лечатся новообразования кожи, и блок брахитерапии. При этом виде терапии радиоактивный источник вводится непосредственно в опухоль.

В отделении радионуклидной терапии есть изолированные палаты с "горячими" койками, где пациентов лечат радиоактивными препаратами. Они накапливаются в пораженных тканях, а аппаратами считывается излучение, что помогает врачам определять степень распространенности поражения, а также оценить эффект от лечения.

Однофотонная и позитронно-эмиссионная компьютерная томография также позволяет определить эффективность лечения. Ее используют при ведении болезни у взрослых и детей.

Собянин добавил, что каждому пациенту в центре составляют индивидуальный план лечения, смотря на особенности заболевания. Например, пациенты с опухолями органов малого таза проходят МР-топометрию, которая минимизирует нагрузку на здоровые ткани и точнее определяет объем облучения. Внутриполостную брахитерапию выполняют под седацией – это обеспечивает комфорт для пациентов. При лечении пациентов с опухолями молочной железы или легких проводится аппаратный контроль дыхания. Каждого пациента ведут разные врачи: онкологи, рентгенологи, радиотерапевты.

Отмечается, что лучевая терапия проводится в дневном стационаре и длится от 5 до 30 минут, после чего можно отправиться домой. В корпусе 50 кресел дневного стационара и 26 круглосуточных коек.

"В диагностике и лечении столь сложных заболеваний мелочей не бывает. Поэтому в центре ядерной медицины созданы максимальные условия для комфортного пребывания пациентов и успешной работы врачей", – сказал Собянин.

Мэр также рассказал, что современный корпус общей площадью 12,9 тысячи квадратных метров построили из эффективных материалов и с использованием новых технологий. Его фасад украшен архитектурной подсветкой и декоративными панелями. В местах установки мощного оборудования ширина стен достигает 3 метров – это защищает от облучения. Центр ядерной медицины соединили с детским и амбулаторным корпусами, также при нем имеется сквер, где пациенты могут проводить время с близкими.

"Система медицинских газов и пневматическая почта интегрированы с другими корпусами больницы "Коммунарка". Предусмотрены резервное электроснабжение и теплоснабжение, новейшие системы пожарной безопасности, сигнализации, эвакуации, система контроля доступа и охранное видеонаблюдение", – отметил градоначальник.

Он добавил, что в центре есть все необходимое и для маломобильных пациентов: специальные поручни, широкие проходы. Также есть навигация со шрифтом Брайля для слабовидящих людей.

Мэр подчеркнул, что опыт "Коммунарки" помогает остальным регионам улучшать качество помощи пациентам с онкологическими заболеваниями – медики активно делятся с коллегами опытом. Также благодаря Центру ядерной медицины врачи могут совершенствовать методы лечения.

Ранее Собянин рассказал, что выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м. Он отметил, что столица является лидером в лечении онкологии, а новый стандарт онкопомощи внедряется в городе с 2019 года. Сейчас уже 60% пациентов состоят на учете больше 5 лет после постановки диагноза, а летальность в первый год снизилась с 17 до 11,5%.

