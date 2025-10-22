Собянин: выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве выявление онкозаболеваний на ранних стадиях выросло с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, столица является лидером в лечении онкологических заболеваний. Новый стандарт онкопомощи внедряется в Москве с 2019 года.

"Создано 5 многопрофильных онкологических центров. В каждом – диагностика, все виды лечения и диспансерное наблюдение после его завершения. Вся помощь оказывается в рамках одной медорганизации – это сокращает время постановки диагноза, повышает точность и экономит время", – отметил глава города.

По его словам, сейчас уже 60% пациентов состоят на учете больше 5 лет после постановки диагноза, а летальность в первый год снизилась с 17% до 11,5%.

Все патоморфологические лаборатории переведены в цифровой формат и объединены в единый цифровой контур. Врачи также работают с высокоточным цифровым изображением, что ускоряет постановку диагноза. Кроме того, количество молекулярно-генетических исследований выросло почти в 3 раза.

Вместе с тем пациентам доступна телемедицина. Это свыше 143 тысяч онлайн-консультаций, цифровой мониторинг пациентов на химиотерапии, дистанционное продление рецептов.

Также работают персональные помощники, упрощен доступ к исследованиям и разработаны подробные алгоритмы для маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования.

"Москва стала первым регионом, где федеральные клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний начали действовать на 3 года раньше срока. Московская программа современной лекарственной терапии охватывает 90% онкозаболеваний", – резюмировал мэр.

Ранее компания – участник Московского инновационного кластера (МИК) представила на Moscow Startup Summit уникальный тест для раннего выявления рака, не имеющий аналогов в мире. Он помогает выявлять онкозаболевания с точностью до 90% по результатам обычного анализа крови. Метод может обнаруживать опухоли малых размеров.