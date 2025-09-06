ФМБА подтвердило готовность российской вакцины от рака

Фото: 123RF/simpson33

Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно. Об этом сообщила "Известиям" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, исследования проводились на протяжении нескольких лет, из которых три года были регламентированными доклиническими испытаниями. В настоящее время вакцина ожидает разрешения на дальнейшие этапы.

Как отметила Скворцова, доклинические испытания подтвердили безопасность препарата при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания.

Первой целью применения будет колоректальный рак, а разработки вакцин против глиобластомы и некоторых видов меланомы находятся на продвинутом этапе, добавила глава агентства.

Первые пациенты смогут начать лечиться с помощью персонализированной отечественной онковакцины уже в ближайшие месяцы, заявил ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого пациента и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов, указал Гинцбург.

