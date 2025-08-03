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03 августа, 05:55

Общество

Первые пациенты могут получить вакцину от рака в ближайшие месяцы

Фото: 123RF/solanofg

Первые пациенты могут начать проходить лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно плану Минздрава, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака на основе неоантигенов группе больных меланомой в ближайшие месяцы.

"Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов. Поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление", – цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По словам специалиста, новая вакцина также уже вызывает интерес в других странах: в общей сложности в Центр поступило примерно десяток соответствующих писем.

Минздрав России ранее зарегистрировал вакцину для иммунотерапии рака мочевого пузыря "Имурон-вак". Она уже применяется в качестве иммунотерапии после операционного лечения рака мочевого пузыря, а также пользуется большим спросом в странах СНГ.

В июне в России начались клинические исследования онковакцины "Энтеромикс". Участие в испытании примут 48 добровольцев. Эксперты отмечают, что токсический эффект от препарата очень незначительный.

Первые пациенты получат российскую вакцину от рака осенью 2025 года

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