Онколог Каприн: рак предстательной и молочной желез больше всего распространены в РФ

Фото: depositphotos/SimpleFoto

Рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин являются самыми распространенными среди россиян. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках международного форума онкологии и радиологии "Ради жизни".

"У мужчин рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте – опять же колоректальный рак", – сообщил Каприн, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что наиболее часто встречающейся формой онкозаболевания у населения России является рак кожи.

При этом на сегодняшний день почти 64% онкологических заболеваний выявляются на ранней стадии. Каприн подчеркнул, что это довольно неплохой показатель по европейским данным.

Ранее сообщалось, что доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно. Исследования проводились на протяжении нескольких лет, из которых три года были регламентированными доклиническими испытаниями. В настоящее время вакцина ожидает разрешения на дальнейшие этапы.

Первые пациенты могут начать проходить лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака уже в ближайшие месяцы. Новый препарат также вызывает интерес в других странах.