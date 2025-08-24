Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Москва – ведущий центр развития отечественной фармацевтической отрасли. В столице разрабатывают и производят уникальные и инновационные лекарственные препараты", – отметил он.

Всего в Москве работает более 300 предприятий отрасли. Часть из них располагается на площадке "Алабушево" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

По словам мэра столицы, фармацевтическая субстанция является основным активным компонентом препарата, который отвечает за его лечебное действие. В число наиболее важных входят онкологические, аутоиммунные, сердечно-сосудистые и гормональные заболевания.

Наращивание производства помогает снижать зависимость от импортных поставок и повышать конкурентоспособность отечественных препаратов на мировом рынке, указал Собянин.



"Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" стал выпускать почти в 2 раза больше субстанции противоопухолевого препарата. Зеленоградский фармзавод нарастил выпуск иммуномодулирующего препарата и вакцины для профилактики гепатита В", – написал он.

Кроме того, еще одна столичная компания увеличила объемы выпуска препаратов для лечения артрита, болезни Крона, гепатита С, анемии, болезней почек и других заболеваний.



Благодаря офсетным контрактам в будущем в Москве появятся 134 уникальных лекарственных препарата, 49 из которых раньше не производились в России.

В Москве в настоящее время развивается новый формат лечения онкологических пациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма. В прошлом году на базе городской клинической больницы имени Юдина был открыт первый в столице кардиоонкологический центр. Специалисты медучреждения анализируют риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений и направляют пациентов с подозрением на злокачественную опухоль в центр амбулаторной онкологической помощи.