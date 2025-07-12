Собянин рассказал о развитии методов лечения пациентов с редкими патологиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специалисты Боткинской больницы продолжают развивать современные методы лечения пациентов с редкими и сложными патологиями. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, с 2018 года в Московском офтальмологическом центре клиники проводятся операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства горожане могли пройти только в федеральных больницах и в других странах. В настоящее время на базе центра делают около 120 операций ежегодно.

При их проведении врачи задействуют уникальное оборудование, в числе которого операционные микроскопы, лазеры и специализированные микрохирургические инструменты. В ходе операции специалисты выверяют каждое действие.



"Если есть сопутствующие заболевания, можно получить экспертную поддержку профильных специалистов: терапевтов, неврологов, кардиологов и других", – написал мэр столицы.

Благодаря современному оснащению и высокой квалификации врачей восстановление после операции требует мало времени. Пациентов выписывают спустя 1–3 дня.

Центр помогает сохранить или вернуть зрение сотням жителям Москвы каждый год, добавил градоначальник.

Ранее в городских стационарах заработали шесть новых специализированных центров для лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и ЖКТ. Там будут заниматься диагностикой, лечением и последующим наблюдением юных пациентов. Детская медицина была и остается приоритетом для столичного здравоохранения, указал Собянин.

