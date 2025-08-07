Более 70 тыс москвичей записались на исследования по проекту профилактики заболеваний ЖКТ

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве более 70 тысяч человек записались на диагностику в рамках пилотного проекта по профилактике онкологических заболеваний органов пищеварения. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила вице-мэр, проект по проактивным эндоскопическим исследованиям был запущен более двух месяцев назад по инициативе Московского онкологического общества.

"За это время на необходимые обследования записались более 70 тысяч человек, а около 22 тысяч – уже выполнили их и получили результаты. Более чем у 17 тысяч пациентов впервые обнаружены заболевания ЖКТ, а у 77 – злокачественные новообразования", – отметила Ракова.

Она добавила, что предопухолевые состояния в результате диагностики были выявлены у 100 человек.

Москвичи могут бесплатно пройти профилактические эндоскопические исследования. Направления были автоматически открыты тем, кто несколько лет их не выполнял.

Гастроскопия под местной анестезией доступна в поликлиниках и занимает не больше получаса. Гастро- и колоноскопия проводится в современных эндоцентрах под мягкой седацией.

В ходе процедуры также выполняется экспресс-тестирование на бактерию хеликобактер пилори. В результате 40% случаев исследования, проведенных в рамках проекта, дали положительный результат.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, четыре года назад был открыт первый эндоскопический центр Москвы на базе ММНКЦ имени С. П. Боткина. Спустя время заработали эндоскопические центры в ГКБ имени В. М. Буянова, ММКЦ "Коммунарка" и МКНЦ имени А. С. Логинова.