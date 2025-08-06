Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве около месяца назад в пилотном режиме начал работать новый проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам главы города, эти исследования помогают выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях, а также патологии, предшествующие онкологии.

"Для москвичей, которые не выполняли гастро- и колоноскопию в течение нескольких лет, открыли направления на обследования. Их прошли уже свыше 20 тысяч человек", – уточнил Собянин.

Как напомнил мэр, четыре года назад был открыт первый эндоскопический центр Москвы на базе ММНКЦ имени С. П. Боткина. Благодаря этому москвичи начали получать качественную диагностику заболеваний ЖКТ.

Спустя время заработали эндоскопические центры в ГКБ имени В. М. Буянова, ММКЦ "Коммунарка" и МКНЦ имени А. С. Логинова.

"В центрах проведено уже больше 700 тысяч исследований и обнаружено свыше 4 тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях", – подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что обследования выполняются на самом точном оборудовании и под мягкой седацией.

Ранее Собянин рассказывал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии. По его словам, пациентам помогают кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенхирурги и реаниматологи. Они входят в мультидисциплинарные команды, которые есть уже во всех шок-центрах.