Собянин рассказал, как в Москве лечат пациентов с тромбоэмболией легочной артерии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специализированные команды по лечению тромбоэмболии легочной артерии работают в Москве. Они оказывают быструю и качественную помощь, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



"Это острое состояние, при котором сосуды легких закупориваются тромбами. Оно очень опасно, поэтому важно как можно раньше поставить диагноз и начать лечение", – объяснил он.

По словам мэра столицы, в городе пациентам помогают кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенхирурги и реаниматологи. Они входят в мультидисциплинарные команды, которые есть уже во всех шок-центрах.

Наибольшее количество процедур выполнили специалисты ГКБ имени Давыдовского и НИИ СП имени Склифосовского.

Медики применяют современные эндоваскулярные системы, позволяющие проводить селективный тромболизис с ультразвуковой навигацией, что является инновационной и малоинвазивной технологией EKOS. Препарат передается в тромб, а ультразвук помогает его быстрому и эффективному разрушению. Благодаря такому методу сокращается доза тромболитиков и снижается риск осложнений.

С момента внедрения технологии в столичных стационарах врачи выполнили уже более 20 процедур. Позже такой опыт может быть полезен и для других регионов России, добавил Собянин.

Ранее в столице внедрили новый сервис на базе искусственного интеллекта для выявления переломов костей плечевого сустава. Это уже 41-е направление, по которому московские рентгенологи применяют нейросети.

Алгоритм автоматически выделяет подозрительные участки и проводит нужные измерения, тем самым ускоряя расшифровку исследований.

