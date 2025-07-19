Собянин: ГКБ № 52 получила статус клинического научно-исследовательского центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городская клиническая больница (ГКБ) № 52 получила статус Московского клинического научно-исследовательского центра, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, это заслуженное признание клиники за высокий уровень медпомощи и серьезный научный потенциал. В больнице работают более 200 специалистов с особыми заслугами. В частности, 52 из них имеют статус "Московский врач", еще 8 – обладатели почетного звания "Заслуженный врач России".

В медучреждении оказывается помощь по 15 профилям – от сердечно-сосудистой хирургии до трансплантации костного мозга и почки. В прошлом году в больнице выполнили свыше 35 тысяч операций, около 5 тысяч из которых – высокотехнологичные.

Как напомнил градоначальник, за год в клинике открыли новые структурные подразделения, включая отделение трансплантации органов и тканей, а также Московский городской научно-практический центр системных иммуновоспалительных ревматологических и аутовоспалительных заболеваний.

В больнице, отметил Собянин, постоянно разрабатываются новые подходы в лечении, обучаются врачи по программам ординатуры, аспирантуры и дополнительного профобразования. Более того, учреждение является клинической базой для ведущих медицинских вузов Москвы.

"Новый статус позволит сократить время от принятия решения о проведении научных исследований до их внедрения в практическое здравоохранение", – подчеркнул мэр.

Накануне в Басманном районе после реконструкции открылся филиал № 1 городской поликлиники № 46. Специалисты обновили фасад, обустроили врачебные кабинеты, поставили новое оборудование и сделали комнаты отдыха для сотрудников. Для пациентов создали зоны отдыха и единую систему навигации.