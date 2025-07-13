В Морозовской больнице внедрили инновационный метод лечения рака

В Морозовской детской больнице начали использовать новейшую промышленную технологию лечения онкологии – CAR-T терапию. Суть метода в том, что у пациента берут Т-лимфоциты, модифицируют их, чтобы они распознавали и уничтожали раковые клетки, а затем возвращают в организм.

Первый ребенок, получивший терапию, уже выписан – наступила стабильная ремиссия. CAR-T терапия считается одной из самых передовых методик в онкологии, и теперь она стала доступной в столичной системе здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.