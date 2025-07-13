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13 июля, 22:30

Общество

В Морозовской больнице внедрили инновационный метод лечения рака

В Морозовской больнице внедрили инновационный метод лечения рака

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Врачи Морозовской больницы впервые в России применили CAR-T терапию для лечения рака

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В Морозовской детской больнице начали использовать новейшую промышленную технологию лечения онкологии – CAR-T терапию. Суть метода в том, что у пациента берут Т-лимфоциты, модифицируют их, чтобы они распознавали и уничтожали раковые клетки, а затем возвращают в организм.

Первый ребенок, получивший терапию, уже выписан – наступила стабильная ремиссия. CAR-T терапия считается одной из самых передовых методик в онкологии, и теперь она стала доступной в столичной системе здравоохранения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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