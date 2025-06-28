В России начались клинические испытания вакцины от рака

В России стартовали клинические исследования вакцины от рака. Препарат "Энтеромикс", разработанный отечественными учеными, уже показал эффективность в борьбе с онкологическими клетками и подтвердил свою безопасность на предварительном этапе.

В испытаниях участвуют 48 добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденными опухолями, для которых стандартные методы лечения оказались неэффективными.

По словам экспертов, принцип действия вакцины основан на использовании ослабленных онколитических вирусов, которые избирательно уничтожают раковые клетки и стимулируют иммунитет. Безопасность препарата подтверждена: острой токсичности и генотоксичности не выявлено, повторные введения переносятся удовлетворительно.

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