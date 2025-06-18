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18 июня, 05:30

Город

"Мой район. Новости": поликлиника в Марьине открылась после реконструкции

"Мой район. Новости": поликлиника в Марьине открылась после реконструкции

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Поликлиника на улице Верхние Поля в районе Марьино открылась после обновления. В здании появился травмпункт с отдельным входом, а кабинеты оснастили современным медицинским оборудованием. Также стали комфортнее зоны ожидания.

Всего в районе модернизировали восемь учреждений. Все они теперь работают по единому московскому стандарту, а результаты обследований можно увидеть в электронной медкарте.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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