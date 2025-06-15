15 июня, 14:46Общество
Ракова наградила столичных врачей за работу на новых территориях
Фото: комплекс соцразвития
В Москве состоялось награждение столичных врачей за работу на новых территориях. Девять медиков получили медаль Луки Крымского. Их вручила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Профессия врача – это всегда спасать, поддерживать, помогать. И даже в самых сложных ситуациях оставаться с твердой рукой и холодной головой. Иногда одного профессионализма в вашей работе мало, необходимо еще и мужество", – начала свою речь вице-мэр.
Ракова выразила благодарность медикам за работу в зоне спецоперации, где они не только спасали жизни, но и развивали медицинскую помощь, внедряя московские стандарты там, где их ранее не было.
"Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы делаете", – поздравила лауреатов заммэра.
С 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) работают мультидисциплинарные бригады врачей из ведущих столичных стационаров. В состав команд входят хирурги, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, а также другие специалисты.
Врачи трудятся по сменному графику, сменяясь каждые две недели. Кроме того, в столичных больницах они оказывают полный спектр специализированной медицинской помощи жителям ДНР и ЛНР, включая высокотехнологичные методы лечения.
Московские врачи также помогают в Севастополе, Брянске, Белгородской и Курской областях. Они применяют новый стандарт экстренной помощи, разработанный для флагманских центров мегаполиса.
Несколькими днями ранее Ракова провела церемонию награждения за лучшие инновационные проекты в области медицины. Победителями XXI премии Москвы в соответствующей сфере стали авторы шести программ.
Например, медики проекта "Московская программа ранней диагностики рака предстательной железы" смогли создать методы диагностики и лечения заболевания на когорте пациентов. Осуществление указанной программы помогло сократить смертность от рака предстательной железы и улучшить качество жизни пациентов.
Московские врачи получили премии за внедрение передовых медицинских проектов