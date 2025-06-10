В Москве вручили награды за лучшие инновационные проекты в области медицины

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Авторы шести проектов стали победителями XXI премии Москвы в области медицины. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы встречаемся в преддверии вашего профессионального праздника – Дня медицинского работника. Московская медицина не стоит на месте и развивается быстрыми темпами. Но мы поставили перед собой еще более амбициозную задачу. Мы хотим, чтобы московская медицина, как и наш город, стала одной из лучших в мире", – сказала вице-мэр.

Ракова отметила, что можно построить современные здания и приобрести лучшее оборудование, но этого недостаточно. По ее словам, нужны профессионалы и неравнодушные люди, которые останавливаются на достигнутом, а делают больше и лучше.

"Мы вручаем премии города Москвы в области медицины не только как знак уважения и признания ваших больших достигнутых результатов, но и как благодарность за труд, который стоит за этой работой. Вы талантливые профессионалы, настоящие новаторы, которые действительно могут решить задачу, поставленную перед нами мэром (Сергеем Собяниным. – Прим. ред.). Я поздравляю всех лауреатов премии и надеюсь, что эта очередная ваша награда, но не единственная. На этом вы не остановитесь и будете двигаться дальше", – поздравила заммэра медиков.

Всего в числе лауреатов оказались шесть команд. Например, в рамках проекта "Инновационные стратегии диагностики, лечения и профилактики социально значимых стресс-ассоциированных расстройств" (Научно-практический психоневрологический центр имени З. П. Соловьева) под руководством профессора и директора центра Аллы Гехт медики обнаружили биомаркеры, которые связаны со стресс-ассоциированными расстройствами. Эксперты смогли создать лечебные программы на основе биомаркеров. Также они представили меры, которые помогут предотвратить профвыгорание врачей, работающих в красных зонах медучреждений.

В свою очередь, медики проекта "Московская программа ранней диагностики рака предстательной железы", который возглавил главный внештатный специалист, уролог Минздрава РФ и столичного Депздрава, руководитель Московского урологического центра Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина Дмитрий Пушкарь, исследовали проблематику диагностики и лечения рака предстательной железы. Специалисты смогли создать методы диагностики и лечения заболевания на когорте пациентов. Осуществление указанной программы помогло сократить смертность от рака предстательной железы и улучшить качество жизни пациентов.

Заведующая молекулярно-биологической лабораторией больницы № 62, кандидат медицинских наук, врач-генетик Ирина Демидова вместе с командой в рамках проекта "Определение генетических нарушений при немелкоклеточном раке легкого с помощью высокопроизводительного секвенирования" (Московская городская онкологическая больница № 62) создала алгоритм молекулярно-генетического анализа. Новая методика способна точнее выбирать таргетную, химио- или иммунотерапию, оптимизировать показания к операции.

Еще одним победителем стал проект "Генетические предикторы тяжелой лекарственной гиперчувствительности замедленного типа (синдром Стивенса – Джонсона и токсический эпидермальный некролиз)" (городская клиническая больница ГКБ № 52). Его руководителем стала главный внештатный аллерголог-иммунолог столичного Депздрава, руководитель Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы № 52 Дарья Фомина. Врачам удалось создать алгоритм скрининга HLA-генов. Он служит для выявления риска развития жизнеугрожающих реакций на препараты. Алгоритм помогает избежать назначения лекарства, вероятнее всего вызывающих тяжелую гиперчувствительность.

Проект "Разработка и внедрение методов хирургического восстановления мозгового кровотока" (Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского) также стал лауреатом XXI премии Москвы в области медицины. Под руководством врача-нейрохирурга высшей категории, главного научного сотрудника отделения неотложной нейрохирургии НИИ имени Склифосовского, главного внештатного нейрохирурга Минздрава РФ Владимира Крылова медики включили в клиники Москвы технологии, позволяющие лечить поражения магистральных церебральных артерий, аневризмы, аномалии Киммерле, разные сосудистые и опухолевые заболевания головы и шеи.

Последний проект, ставший победителем – "Цифровой госпиталь" (комитет госуслуг Москвы, столичные департаменты здравоохранения и информационных технологий). Руководителем проекта стала председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук. В ее команду вошли врачи и специалисты, в том числе главврач ГКБ имени В. В. Вересаева Игорь Парфенов, директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, замруководителя столичного Депздрава Алексей Токарев и Илья Тыров. Эксперты дали описание алгоритму перехода на электронный документооборот стационаров Москвы. Это стало одним из важных шагов в формировании единой цифровой платформы в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в столице создали ИИ-агента, который заранее будет подготавливать для врачей поликлиник данные медкарты пациента перед его приемом. Цифровой помощник может предоставлять медику историю обращений пациента, результаты исследований, сведения о назначенных лекарствах и о вызовах скорой помощи. Благодаря такому нововведению врачи могут оперативно принять правильное решение.

